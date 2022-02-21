На Донбассе во время обстрела Зайцево погибли двое украинских военных

Во время обстрела поселка Зайцево на Донбассе погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
«В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация — ст. 258 УК (террористический акт)», — говорится в сообщении.
В последней сводке от ООС за 17:00 сообщений о погибших военных нет — только о четырех раненых бойцах ВСУ.
Также в Новолуганске снаряд попал в квартиру на втором этаже жилого дома. Кроме этого, под обстрел попало общежитие. В результате обстрелов погиб гражданский — 51-летний житель поселка.
«В течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также в двух населенных пунктах вблизи Торецка — Дружбе и Озаряновке», — рассказали в полиции.
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