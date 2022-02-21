На Донбассе украинские военные получили ранения, один — в тяжелом состоянии

На Донбассе два украинских военных получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге в понедельник, 21 февраля, сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук. Он докладывал о ситуации по состоянию на 16:00.

Один военный получил ранения в результате обстрелов, состояние его здоровья стабильное. Другой получил ранение после взрыва на неизвестном предмете, он в тяжелом состоянии. Обоих эвакуировали в больницы.

Позже штаб уточнил, что в результате обстрелов четыре военных получили осколочные ранения, состояние здоровья разной тяжести.