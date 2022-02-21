На Донбасі українські військові отримали поранення, один — у важкому стані

На Донбасі двоє українських військових отримали поранення, один із них у важкому стані.

Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив начальник пресслужби Обʼєднаних сил Павло Ковальчук. Він доповідав про ситуацію станом на 16:00.

Один військовий отримав поранення внаслідок обстрілів, стан його здоровʼя стабільний. Інший отримав поранення після підриву на невідомому предметі, він у важкому стані. Обох евакуювали до лікарень.

Пізніше штаб уточнив, що внаслідок обстрілів чотири військових отримали осколкові поранення, стан здоров’я різної важкості.