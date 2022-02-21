«Зупиніть фабрику фейків». Україна спростувала заяви Росії про знищення пʼяти «українських диверсантів»

Міністерство закордонних справ України спростовує заяву російського Південного військового округу про «знищення пʼяти диверсантів, які нібито проникли з території України».

Спростування оприлюднив голова відомства Дмитро Кулеба.

«Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна не нападала на Донецьк, Луганськ, не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій та не планує подібних дій», — наголосив міністр.

«Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків», — додав Кулеба.

Прикордонна служба України також заявила, що жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося.

Окрім цього, прикордонники не отримували від Росії заяви про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні.

«Такі повідомлення є ніщо інше як провокація. Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить», — ідеться у заяві ДПСУ.