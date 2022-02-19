МАУ розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити авіасполучення, яке скасувала Lufthansa

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього, МАУ збільшує місткість повітряних суден за цими маршрутами.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Сьогодні, 19 лютого, компанія Lufthansa Group ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра.
Водночас рейси зі Львова та у Львів зберігаються у звичному режимі.
- 12 лютого авіакомпанія KLM повідомила, що зупиняє польоти в Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії. Того ж дня лізингодавець заборонив SkyUp літати в Україну, але компанія змогла врегулювати питання. МАУ 14 лютого повідомила, що на вимогу лізингодавців відправляє пʼять літаків до Іспанії.
- Влада України заявила, що повітряний простір країна не перекриватиме. Директор Ryanair заявив, що авіакомпанія продовжить літати в Україну, поки немає війни.