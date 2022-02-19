МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву, чтобы обеспечить авиасообщение, отмененное Lufthansa

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву, чтобы обеспечить авиасообщение, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по этим маршрутам.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Сегодня, 19 февраля, компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра.

В то же время рейсы из Львова и во Львов сохраняются в обычном режиме.