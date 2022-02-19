У зоні ООС загинув ще один військовий ЗСУ. За сьогодні бойовики здійснили вже 70 обстрілів

Окупаційні війська від ранку 19 лютого 70 разів обстріляли позиції ЗСУ та прифронтові села в Донецькій та Луганській областях. Від початку доби на Донбасі загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомили у пресцентрі Операції обʼєднаних сил (ООС).

Найбільше бойовики обстрілювали село Новотроїцьке Донецької області — шість разів. Інші села обстрілювалися до 5 разів від початку доби, загалом під вогонь потрапили 34 населені пункти, розташовані вздовж лінії розмежування.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Поранених бійців госпіталізували.