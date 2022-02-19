На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець.
Про це стало відомо «Бабелю».
Інцидент стався під час обстрілу біля селища Миронівський Бахмутського районну. Через артилерійський обстріл загинув боєць 30 окремої механізованої бригади Антон Сидоров.
Українська сторона запросила режим «тиші» через моніторингову місію ОБСЄ та висунула вимогу припинити вогонь. Крім того, відправлена письмова нота на СММ ОБСЄ та готується лист для МЗС України.
Штаб ООС повідомив, що станом на 9:00 ранку 19 лютого бойовики 19 разів обстріляли позиції українських військових, 16 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника бойовиків, який перетинав лінію зіткнення.
У пресцентрі ООС підкреслили, що бойовики продовжують вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Так вони намагаються змусити українських військових відкривати вогонь у відповідь, щоб мати можливість звинуватити ЗСУ в обстрілах мирних мешканців.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
- Нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- Уранці 19 лютого ватажки бойовиків «ДНР» та «ЛНР» оголосили мобілізацію серед населення «республік».