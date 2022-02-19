В зоне ООС погиб еще один военный ВСУ. За сегодня боевики совершили уже 70 обстрелов

Оккупационные войска с утра 19 февраля 70 раз обстреляли позиции ВСУ и прифронтовые села в Донецкой и Луганской областях. С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).
Больше всего боевики обстреливали село Новотроицкое Донецкой области — шесть раз. Другие села обстреливались до 5 раз с начала суток, всего под огонь попали 34 населенных пункта вдоль линии разграничения.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.
Раненых бойцов госпитализировали.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. Всего боевики совершили 60 обстрелов.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение. За сутки 18 февраля боевики совершили 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- 19 февраля депутаты от фракции «Слуга народа», члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки и журналисты зарубежных СМИ попали под артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское (Донецкая область).