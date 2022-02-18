Міноборони не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ. На кордоні перебувають 149 тисяч військових

Відведення російських військ від укрїнскьких кордонів досі не відбувається. Наразі поблизу кордону перебуває 149 тисяч військовослужбовців РФ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Ми не підтверджуємо заяву російської сторони про відведення військ — цього не відбувається, іде переміщення сил та засобів. Ми зараз спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компонента, і разом із морським і авіаційним компонентом їхня кількість становить 149 тисяч», — сказав міністр.

За словами Резнікова, навчання в Білорусі та в Чорному морі перебувають в активній фазі, тому основна маса військ уже стягнута.

«Ми очікуємо, що у найближчі дні буде залучено ще кілька тисяч осіб та додаткові три кораблі у Чорному морі. Крім того, одночасно з навчаннями армії у Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022» — цей компонент так само перебуває у полі нашої уваги. Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України — кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ, ми їх бачимо», — наголосив голова Міноборони.

Також міністр запевнив, що Україна перебуває у постійному контакті з міжнародними партнерами.

«Зараз можуть озвучуватися різні дані і різні дати якихось подій, але українська армія усі ці сценарії уже прорахувала і готова до них. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку», — резюмував Олексій Резніков.