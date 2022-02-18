Минобороны не подтверждает заявление российской стороны об отводе войск. На границе находятся 149 тысяч военных

Отвод российских войск от украинских границ до сих пор не происходит. Сейчас вблизи границы находятся 149 тысяч военнослужащих РФ.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

«Мы не подтверждаем заявление российской стороны об отводе войск — этого не происходит, идет перемещение сил и средств. Мы сейчас наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет 149 тысяч», — сказал министр.

По словам Резникова, учения в Беларуси и Черном море находятся в активной фазе, поэтому основная масса войск уже стянута.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут привлечены еще несколько тысяч человек и дополнительные три корабля в Черном море. Кроме того, одновременно с учениями армии в России продолжаются учения Росгвардии «Заслон-2022» — этот компонент тоже находится в поле нашего внимания. Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины — каждый самолет, вертолет или танковое подразделение, мы их видим», — подчеркнул глава Минобороны.

Министр также заверил, что Украина находится в постоянном контакте с международными партнерами.

«Сейчас могут озвучиваться разные данные и разные даты каких-то событий, но украинская армия все эти сценарии уже просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации по-прежнему оцениваем как невысокую», — резюмировал Алексей Резников.