Визнання «Л/ДНР»: Україна звернулася до генсека ООН через рішення Держдуми Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря Антоніу Гутерріша у звʼязку зі зверненням Держдуми Росії до президента Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Про це йдеться в повідомленні українського представництва при ООН.

«Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря ООН і членів ООН щодо схвалення Держдумою звернення до російського президента про визнання тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей так званими незалежними республіками», — йдеться в повідомленні.

У коментарі агентству Укрінформ Кислиця пояснив, що Україна в разі визнання «Л/ДНР» розцінить це як свідомий вихід Росії із Мінських домовленостей та заподіяння шкоди політико-дипломатичному врегулюванню на Донбасі.