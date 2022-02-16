Визнання «Л/ДНР»: Україна звернулася до генсека ООН через рішення Держдуми Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря Антоніу Гутерріша у звʼязку зі зверненням Держдуми Росії до президента Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
Про це йдеться в повідомленні українського представництва при ООН.
«Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря ООН і членів ООН щодо схвалення Держдумою звернення до російського президента про визнання тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей так званими незалежними республіками», — йдеться в повідомленні.
У коментарі агентству Укрінформ Кислиця пояснив, що Україна в разі визнання «Л/ДНР» розцінить це як свідомий вихід Росії із Мінських домовленостей та заподіяння шкоди політико-дипломатичному врегулюванню на Донбасі.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.