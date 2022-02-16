Признание «Л/ДНР»: Украина обратилась к генсеку ООН из-за решения Госдумы России

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю Антониу Гутерришу в связи с обращением Госдумы России к президенту Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Об этом идет речь в сообщении украинского представительства при ООН.

«Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю ООН и членам ООН насчет одобрения Госдумой обращения к российскому президенту о признании временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей так называемыми независимыми республиками», — говорится в сообщении.

В комментарии агентству Укринформ Кислица объяснил, что Украина в случае признания «Л/ДНР» расценит это как сознательный выход России из Минских договоренностей и причинение вреда политико-дипломатическому урегулированию на Донбассе.