Признание «Л/ДНР»: Украина обратилась к генсеку ООН из-за решения Госдумы России

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю Антониу Гутерришу в связи с обращением Госдумы России к президенту Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Об этом идет речь в сообщении украинского представительства при ООН.
«Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю ООН и членам ООН насчет одобрения Госдумой обращения к российскому президенту о признании временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей так называемыми независимыми республиками», — говорится в сообщении.
В комментарии агентству Укринформ Кислица объяснил, что Украина в случае признания «Л/ДНР» расценит это как сознательный выход России из Минских договоренностей и причинение вреда политико-дипломатическому урегулированию на Донбассе.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо прежде всего выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласился, что такое признание противоречит Минским соглашениям.