Путін отримав звернення Держдуми про визнання «ДНР» і «ЛНР», але згоден, що воно суперечить Мінським угодам

Президент Росії отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають «РИА Новости».

За словами Пєскова, звернення — «яскравий показник настрою парламентаріїв ы суспільства».

«Але президент наголосив, що головне — допомогти у врегулюванні ситуації на південному сході [України], а зробити це можна, всіляко сприяючи імплементації Мінського комплексу заходів. Ось, власне, на чому й акцентуватиметься президент у своїй роботі», — сказав він.