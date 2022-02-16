Путин получил обращение Госдумы о признании «ДНР» и «ЛНР», но согласен, что оно противоречит Минским соглашениям

Президент России получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его к сведению», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
По словам Пескова, обращение — «яркий показатель настроя парламентариев и общества».
«Но президент акцентировал, что главное — помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке [Украины], а сделать это можно, всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — сказал он.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Соответствующий проект собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо в первую очередь выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.