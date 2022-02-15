Україна визначила коридор, щоб запобігти блокаді чорноморських портів

Україна визначила морський коридор із глибиною до 22 метрів, який дозволяє оминати зону незаконних військових навчань Російської Федерації в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Спеціальні судна ДУ «Держгідрографія» в рекордні строки провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ і Дністровською банкою», — ідеться в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, це дозволило уникнути блокування чорноморських портів.