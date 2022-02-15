Украина определила коридор, чтобы предотвратить блокаду черноморских портов

Украина определила морской коридор глубиной до 22 метров, позволяющий обходить зону незаконных военных учений Российской Федерации в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Специальные суда ГУ «Госгидрография» в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой», — говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, это позволило не допустить блокировку работы черноморских портов.