Украина определила коридор, чтобы предотвратить блокаду черноморских портов

Украина определила морской коридор глубиной до 22 метров, позволяющий обходить зону незаконных военных учений Российской Федерации в акватории Черного моря.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
«Специальные суда ГУ «Госгидрография» в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой», — говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, это позволило не допустить блокировку работы черноморских портов.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. Впервые после оккупации Крыма россияне перекрывают путь торговым судам в Украину.
- МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты. США заявили, что Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины.
- Впоследствии стало известно, что Россия отозвала перекрытие акватории в Азовском море. В Черном море все осталось без изменений. Спустя время Россия выпустила новые ограничения, которыми заблокировала 8 участков Черного моря.