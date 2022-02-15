Рада дозволила використовувати тероборону в боях по всій Україні

Верховна Рада проголосувала загалом за законопроєкт № 6521, який дозволяє залучати територіальну оборону (ТрО) до виконання завдань у зоні бойових дій разом з Обʼєднаними силами.
Документ вносить зміни до чинного закону «Про основи національного опору», в якому визначено, що підрозділи ТрО виконують завдання в закріплених районах поза зоною бойових дій. Новий законопроєкт дозволяє ТрО воювати та залучатися до боїв разом з іншими угрупованнями військ на всій території України, зокрема в «гарячих точках».
Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках» приймає головнокомандувач Збройних сил.
Автори закону вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.
- Із січня 2022 року в Україні набув чинності закон про тероборону. На тлі загрози вторгнення військ Росії в Україні розгортають штаби ТрО та поповнюють підрозділи. Укомплектувати батальйони ТрО планують до кінця лютого. Наразі формуються 25 бригад, які обʼєднають понад 150 батальйонів — по одному на кожен район. У Києві набір йде до 112 бригади.
- 11 лютого головнокомандувач ЗСУ заявив, що батальйони ТрО у 13 областях вже укомплектовані на 70%.