Рада разрешила использовать тероборону в боях по всей Украине

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 6521, который разрешает привлекать территориальную оборону (ТрО) к выполнению задач в зоне боевых действий вместе с Объединенными силами.

Документ вносит изменения в действующий закон «Об основах национального сопротивления», в котором определено, что подразделения ТрО выполняют задачи в закрепленных районах вне зоны боевых действий. Новый законопроект разрешает ТрО воевать и привлекаться к боям вместе с другими группировками войск на всей территории Украины, в том числе в «горячих точках».

Решение о выполнении задач силами ТрО в «горячих точках» принимает главнокомандующий Вооруженными силами.

Авторы закона считают, что изменения позволят более эффективно защищать государство от масштабного вторжения.