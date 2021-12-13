В каждом районе Киева организуют по батальону теробороны. В КГГА рассказали о задача и целях

В Киеве будут усиливать и развивать территориальную оборону на фоне угрозы масштабного вторжения войск России в Украину. С января 2022 года в силу вступает закон о теробороне и власти столицы планируют создать соответствующую инфраструктуру и логистику, а также организовать по батальону в каждом районе Киева.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

По его словам, в полномочия КГГА (в лице мэра города) входит руководство зоной территориальной обороны, участие в создании инфраструктуры для подразделений и их снабжении, например стоянками, транспортом, помещениями. Также КГГА обеспечивает выезды на учения со стрельбами, привлечение резервистов и рекрутинг.

Сейчас в Киеве есть одна бригада теробороны и два батальона. Крищенко заявил, что в будущем бригада будет состоять из десяти батальонов — по батальону в каждом районе. Штат батальонов еще не утвердили.

«Бригада должна насчитывать до 5 тысяч человек. Часть бригады будет состоять из профессиональных служащих — они будут в управлении, будут обучать людей. Остальные — обычные люди, которые подписали с бригадой контракт, продолжают жить своей жизнью и проходят подготовку. В случае войны они мобилизуются. Сроки мобилизации — до суток. Так мы получаем готовое подразделение, которое уже проходило обучение, умеет пользоваться оружием, люди знают друг друга, изучили хоть минимальные элементы тактической подготовки», — рассказал Крищенко.