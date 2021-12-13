У кожному районі Києва організують по батальйону тероборони. У КМДА розповіли про завдання і цілі

У Києві посилюватимуть і розвиватимуть територіальну оборону на тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії в Україну. З січня 2022 року набуває чинності закон про тероборону, і влада столиці планує створити відповідну інфраструктуру і логістику, а також організувати по батальйону в кожному районі Києва.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко.

За його словами, до повноважень КМДА (в особі мера міста) входить керівництво зоною територіальної оборони, участь у створенні інфраструктури для підрозділів та їхньому забезпеченні, наприклад, стоянками, транспортом, приміщеннями. Також КМДА забезпечує виїзди на навчання зі стрільбами, залучення резервістів та рекрутинг.

Зараз у Києві є одна бригада тероборони і два батальйони. Крищенко заявив, що у майбутньому бригада складатиметься з десяти батальйонів — по батальйону в кожному районі. Штат батальйонів ще не затвердили.

«Бригада має налічувати до 5 тисяч людей. Частина бригади складатиметься з професійних службовців — вони будуть в управлінні, навчатимуть людей. Інші — звичайні люди, які підписали з бригадою контракт, продовжують жити своїм життям і проходять підготовку. У разі війни вони мобілізуються. Терміни мобілізації — протягом доби. Так ми отримуємо готовий підрозділ, який уже проходив навчання, вміє користуватися зброєю, люди знають одне одного, пройшли принаймні мінімальні елементи тактичної підготовки», — розповів Крищенко.