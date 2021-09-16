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Бригады территориальной обороны получили нарукавные эмблемы

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил нарукавные эмблемы всех отдельных бригад территориальной обороны Сухопутных войск.

Об этом пишет «Армия Inform».

Утвержденные эмблемы разработаны в едином стиле и включают в себя элементы исторических символов регионов. Гербы помещены в щиты с зубчатой «головой», что символизирует защитную стену.

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Армия Inform

Также свою эмблему получило командование теробороны. На ней изображен золотой жезл на скрещенных казацких мушкетах.

Армия Inform

Ранее подразделения теробороны использовали неутвержденные нарукавные знаки, на которых в основном изображались гербы областей и городов, в которых бригады дислоцируются. Также на знаках был размещен неофициальный девиз «Защити свой дом. Защитим Украину» и номер подразделения.

Армия Inform