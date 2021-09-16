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Бригади територіальної оборони отримали нарукавні емблеми

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив нарукавні емблеми всіх окремих бригад територіальної оборони Сухопутних військ.

Про це пише «Армія Inform».

Затверджені емблеми розроблені в єдиному стилі і містять елементи історичних символів регіонів. Герби поміщені у щити із зубчастою «головою», що символізує захисну стіну.

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Армія Inform

Також свою емблему отримало командування тероборони. На ній зображений золотий жезл на схрещених козацьких мушкетах.

Армія Inform

Раніше підрозділи тероборони використовували незатверджені нарукавні знаки, на яких в основному зображувалися герби областей і міст, в яких бригади дислокуються. Також на знаках був розміщений неофіційний девіз «Захистимо свій дім. Захистимо Україну» і номер підрозділу.

Армія Inform