Батальоны терробороны в 13 областях укомплектованы на 70%. Общее количество ТрО составит 2 млн граждан

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодня в 13 приграничных областях батальоны территориальной обороны укомплектованы на более чем 70%. До конца марта их укомплектуют на 90%

Об этом сообщает Офис президента.

«Цель всего этого — чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме», — сказал Залужный, отметив, что на конец марта планируется иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить массовую военную подготовку.

«Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить», — добавил Залужный.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил по итогам заседания СНБО, что силы ТрО должны насчитывать 2 миллиона украинцев.