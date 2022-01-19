Раде предлагают разрешить использовать тероборону в районах боевых действий вместе с войсками

В Верховную Раду внесли законопроект № 6521, который предлагает разрешить привлекать территориальную оборону (ТрО) к выполнению задач в зоне боевых дейсвий вместе с Объединенными силами.

Законопроект подала группа из более 20 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что документ вносит изменения в действующий закон «Об основах национального сопротивления», в котором определено, что подразделения ТрО выполняют задачи в закрепленных районах вне зоны боевых действий. Новый законопроект предлагает разрешить ТрО воевать и привлекаться к боям вместе с другими группировками войск на всей территории Украины, в том числе в «горячих точках».

В новой редакции закона, согласно обновленной статье 3, в задачи ТрО входит «своевременное реагирование и принятие необходимых мер по обороне территории и защите населения на определенной местности». Обновленная статья 20 звучит так: «Выполнение задач территориальной обороны осуществляется по всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий. Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимает главнокомандующий Вооруженными силами Украины».

Авторы документа считают, что изменения позволят более эффективно защищать государство от масштабного вторжения.