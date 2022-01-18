В Украине ускоряется формирование 25 бригад теробороны

Украине ускоряется формирование подразделений территориальной обороны, которые на местах смогут сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Минобороны.

Сейчас продолжается формирование 25 бригад (по одной на каждую область), которые будут объединять более 150 батальонов — по одному на каждый район.

Постоянная численность сил теробороны в мирное время составит 10 тысяч человек, а в особый период — более 130 тысяч . Для этого сформируют резерв.