В Україні прискорюється формування 25 бригад тероборони

Україна прискорює формування підрозділів територіальної оборони, які на місцях зможуть стримувати агресора.

Про це повідомляє Міноборони.

Наразі триває формування 25 бригад (по одній на кожну область), які обʼєднуватимуть понад 150 батальйонів — по одному на кожен район.

Постійна чисельність сил тероборони у мирний час становитиме 10 тисяч осіб, а в особливий період — понад 130 тисяч. Для цього сформують резерв.