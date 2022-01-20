Добровольцам теробороны разрешили использовать охотничье оружие

Добровольцам подразделений территориальной обороны (ТрО) разрешили использовать личное охотничье оружие (зарегистрированное) во время выполнения задач по обороне территорий.

Кабинет министров одобрил соответствующее постановление (№ 1448).

Во время выполнения задач все члены ТрО имеют право использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Оружие на время выполнения задач может находиться в заряженном состоянии и переноситься без специального чехла.

Личное охотничье оружие можно применять для защиты граждан и гражданских объектов от нападения, для отражения нападения или для его предотвращения, для освобождения захваченных объектов, для уничтожения объектов агрессора, для задержания и разоружения оккупантов. Также его можно применять против правонарушителей (например, мародеров) и лиц, которые злостно препятствуют ТрО или несут угрозу членам подразделений.

Кроме этого, члены ТрО вправе применить охотничье оружие для самообороны и отражения вооруженной агрессии против Украины.