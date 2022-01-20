Добровольцям тероборони дозволили застосовувати мисливську зброю

Добровольцям підрозділів територіальної оборони (ТрО) дозволили використовувати особисту мисливську зброю (зареєстровану) під час виконання завдань з оборони територій.
Кабінет Міністрів схвалив відповідну постанову (№ 1448).
Під час виконання завдань всі члени ТрО мають право використовувати особисту мисливську зброю і патрони до неї. Зброя на час виконання завдань може перебувати в зарядженому стані та переноситися без спеціального чохла.
Особисту мисливську зброю можна застосовувати для захисту громадян і цивільних обʼєктів від нападу, для відбиття нападу або для його запобігання, для звільнення захоплених обʼєктів, для знищення обʼєктів агресора, для затримання і роззброєння окупантів. Також її можна застосовувати проти правопорушників (наприклад, мародерів) й осіб, які злісно перешкоджають ТрО або становлять загрозу для членів підрозділів.
Крім цього, члени ТрО мають право застосувати мисливську зброю для самооборони та відбиття збройної агресії проти України.
- Із січня 2022 року в Україні набув чинності закон про тероборону. На тлі загрози вторгнення військ Росії в Україні розгортають штаби ТрО та поповнюють підрозділи.
- Наразі формуються 25 бригад, які обʼєднуватимуть понад 150 батальйонів — по одному на кожен район. Постійна чисельність сил тероборони у мирний час становитиме 10 тисяч осіб, а в особливий період — понад 130 тисяч. Для цього сформують резерв.
- Напередодні до Ради внесли закон, який пропонує дозволити використовувати тероборону в районах бойових дій разом із військами.