Мер Кличко: Київ створив систему управління тероборони столиці, на Хрещатику відкрили перший рекрутинговий центр

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у столиці створено систему управління територіальної оборони (ТрО), яка працює у взаємодії зі Збройними силами та відомствами безпеки.
На пресконференції мер заявив, що Київрада виділила на програму для тероборони 110 млн грн. За нею розгортається центр підготовки всіх підрозділів і ремонтуються приміщення для батальйонів. Із цієї суми на закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми передбачили 22,1 млн грн.
Місто і Міноборони, за словами Кличка, виробляють механізм спрощення запису до лав ТрО, щоб добровольцям не довелося проходити тривалий період укладання контракту.
Також він зазначив, що на Хрещатику відкрили перший рекрутинговий центр у ТрО. Він розташований на першому поверсі Київського міського центру допомоги учасникам АТО (вул. Хрещатик, 25). Найближчим часом такий самий центр відкриють на лівому березі міста.
- З січня 2022 року в Україні набув чинності закон про тероборону. На тлі загрози вторгнення військ Росії в Україні розгортають штаби ТрО та поповнюють підрозділи. Укомплектувати батальйони ТрО планують до кінця лютого. Наразі формуються 25 бригад, які обʼєднають понад 150 батальйонів — по одному на кожен район. У Києві набір йде до 112 бригади.
- 11 лютого головнокомандувач ЗСУ заявив, що батальйони ТрО у 13 областях вже укомплектовані на 70%.