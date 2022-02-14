Мер Кличко: Київ створив систему управління тероборони столиці, на Хрещатику відкрили перший рекрутинговий центр

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у столиці створено систему управління територіальної оборони (ТрО), яка працює у взаємодії зі Збройними силами та відомствами безпеки.

На пресконференції мер заявив, що Київрада виділила на програму для тероборони 110 млн грн. За нею розгортається центр підготовки всіх підрозділів і ремонтуються приміщення для батальйонів. Із цієї суми на закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми передбачили 22,1 млн грн.

Місто і Міноборони, за словами Кличка, виробляють механізм спрощення запису до лав ТрО, щоб добровольцям не довелося проходити тривалий період укладання контракту.

Також він зазначив, що на Хрещатику відкрили перший рекрутинговий центр у ТрО. Він розташований на першому поверсі Київського міського центру допомоги учасникам АТО (вул. Хрещатик, 25). Найближчим часом такий самий центр відкриють на лівому березі міста.