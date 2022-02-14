У Чорному морі, попри блокування Росією акваторії, торговельні судна продовжують ходити до українських портів новим маршрутом

Торговельні судна продовжують ходити до українських портів на Чорному морі попри блокування Росією акваторії. Для цього для них знайшли новий маршрут.

Про це у своєму Facebook написав співвласник та СЕО компанії TIS, яка, зокрема, оперує власними терміналами у порту «Південний», Андрій Ставніцер.

«Хрін вам, а не блокаду українських портів. Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в порту «Південний» обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia … з осадкою 12,85 м. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором», — написав він.

За його словами, найближчим часом Держгідрографія випустить офіційне повідомлення про те, що на новому маршруті було підтверджено глибину понад 15 метрів і ним можна ходити до українських портів.