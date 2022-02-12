В Україні за добу виявили 38 212 хворих на коронавірус, з них понад 3 тисячі — діти

В Україні за минулу добу (11 лютого) зафіксували 38 212 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 3 029 дітей.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу госпіталізували 3 753 людей, летальних випадків — 265, одужали 19 943 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 501 182 людини, одужали — 3 770 769 хворих, летальних випадків — 102 668.
За даними МОЗ, за добу проти COVID-19 вакцинували 74 038 людей: першу дозу отримали 20 260 людей, другу — 32 286, додаткову — 725, бустерну — 20 767.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 15 561 673 людини, з них отримали дві дози — 14 932 864, додаткову — 23 353, бустерну — 553 617 людей.
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