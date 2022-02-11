В Україні за добу виявили понад 41 тисячу випадків коронавірусу, госпіталізували майже 4 тисячі хворих

В Україні за минулу добу (10 лютого) зафіксували 41 229 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 3 369 дітей.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу госпіталізували 3 936 людей, летальних випадків — 236, одужали 20 850 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 462 970 людей, одужали 3 750 826 пацієнтів, летальних випадків — 102 403.
За даними МОЗ, за добу проти COVID-19 вакцинували 72 255 людей: першу дозу отримали 20 826 громадян, другу — 30 641, додаткову — 469, бустерну — 20 319.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали дві дози — 14 900 578, додаткову дозу — 22 628, бустерну — 532 850.
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