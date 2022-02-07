МОЗ прогнозує до 60 тисяч щоденного приросту хворих на ковід. На початку весни ситуація стабілізується

За його словами, наразі Україна перебуває на 44 місці із 54 серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Перші місця займають Ізраїль, Данія та Словенія.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Четвертий тиждень поспіль в Україні фіксується зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень уцілому зареєстровано 242 942 випадки ковіду.

«Відповідно до наших прогнозів у найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тисяч осіб на добу», — наголосив міністр.

Спад захворюваності прогнозують на початок весни, а стрімке поширення хвороби пояснюють штамом «Омікрон». За останніми даними саме ця мутація вірусу спричиняє 9 смертей на 1 000 випадків захворювань, що менше, ніж у випадку з «Дельтою».