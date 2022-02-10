У МОЗ заявили, що Україна вийшла на пік захворюваності нинішньої хвилі пандемії

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна вийшла на пік захворюваності нинішньої хвилі коронавірусу. Наразі щодня фіксують понад 40 тисяч нових хворих.

Про це пише Інтерфакс.

«Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день», — сказав міністр.

Водночас він зазначив, що попри зростання кількості нових випадків, кількість госпіталізацій не підвищується, що означає менше навантаження на медичну систему.

Однак більше навантаження йдеться на першу ланку медичної допомоги (сімейних лікарів). Через це МОЗ ухвалив декілька рішень, покликаних розвантажити цю ланку, зокрема дозволив відкривати лікарняні дистанційно.