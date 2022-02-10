В Минздраве заявили, что Украина вышла на пик заболеваемости нынешней волны пандемии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина вышла на пик заболеваемости нынешней волны коронавируса. В настоящее время ежедневно фиксируют более 40 тысяч новых больных.

Об этом пишет Интерфакс.

«Пик заболеваемости у нас уже, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день», — сказал министр.

В то же время он отметил, что, несмотря на рост количества новых случаев, количество госпитализаций не повышается, что означает меньшую нагрузку на медицинскую систему.

Однако большая нагрузка идет на первое звено медицинской помощи (семейных врачей). Поэтому Минздрав принял несколько решений, призванных разгрузить это звено, в частности разрешил открывать больничные дистанционно.