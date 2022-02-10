В Украине за сутки зарегистрировали почти 42 тысячи больных коронавирусом

За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек, выздоровели — 3 729 976 пациентов, летальных исходов — 102 167.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировали 4 128 человек, летальных случаев — 280, выздоровели 16 628 пациентов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки (9 февраля) выявили 41 694 новых случая коронавируса , в том числе заболели 3 486 детей.

Также в Минздраве рассказали, что за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировали 70 678 человек. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую — 29 487, дополнительную — 596, бустерную — 19 228 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 520 587 человек, из них получили две дозы 14 869 937 человек, дополнительную — 22 159, бустерную — 512 531.