За сутки в Украине выявили более 38 тысяч больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки (8 февраля) выявили 38 257 новых случаев коронавируса, в частности заболели 3 308 детей.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировали 4 385 человек, летальных исходов — 240, выздоровели 17 063 пациента.
За все время пандемии в Украине заболели 4 380 047 человек, выздоровели — 3 713 348, летальных исходов — 101 887.
Также в Минздраве рассказали, что за сутки вакцинировали против коронавируса 72 007 граждан. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую — 31 007, дополнительную — 688, бустерную — 19 100.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 499 220 человек, из них 14 840 450 получили две дозы, дополнительную — 21 563 человека, бустерную — 493 303.
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