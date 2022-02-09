За сутки в Украине выявили более 38 тысяч больных коронавирусом

За все время пандемии в Украине заболели 4 380 047 человек, выздоровели — 3 713 348, летальных исходов — 101 887.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировали 4 385 человек, летальных исходов — 240, выздоровели 17 063 пациента.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки (8 февраля) выявили 38 257 новых случаев коронавируса , в частности заболели 3 308 детей.

Также в Минздраве рассказали, что за сутки вакцинировали против коронавируса 72 007 граждан. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую — 31 007, дополнительную — 688, бустерную — 19 100.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 499 220 человек, из них 14 840 450 получили две дозы, дополнительную — 21 563 человека, бустерную — 493 303.