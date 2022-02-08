В Украине за сутки выявили более 34 тысяч больных коронавирусом

За все время пандемии в Украине заболели 4 341 790 человек, выздоровели 3 696 285 пациентов, летальных случаев — 101 647.

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 2 168 человек, летальных случаев — 255, выздоровели 15 193 пациента.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки (7 февраля) выявили 34 353 новых случая коронавируса , в частности заболели 3 095 детей.

Также в Минздраве отметили, что за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировали 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 граждан, вторую дозу — 28 877, дополнительную — 543 человека, бустерную — 14 973.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 478 008 человек, из них получили две дозы 14 809 443 человека, бустерную — 474 203, дополнительную — 20 875 человек.