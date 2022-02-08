В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу (7 лютого) виявили 34 353 нові випадки коронавірусу, з них 3 095 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 2 168 людей, летальних випадків — 255, одужали 15 193 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 341 790 людей, одужали 3 696 285 пацієнтів, летальних випадків — 101 647.