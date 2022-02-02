У МОЗ назвали наступні шість областей, які найближчим часом потраплять до «червоної» зони

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що найближчим часом ще шість областей потраплять до «червоної» зони карантину.
Про це на брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін.
Ідеться про Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Одеську та Сумську області.
Кузін підкреслив, що в цих регіонах спостерігається «загрозлива» епідемічна ситуація. Згідно з даними МОЗ, у цих областях щонайменше два індикатори перевищують норму, а в Житомирській — три.
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