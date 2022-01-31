Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні штам «Омікрон» виявили у 20 областях

В Україні штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 20 областях. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

Про це 31 січня під час брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Також в Україні третій тиждень поспіль зростає захворюваність. За цей час добова кількість випадків інфікування зросла у 7 разів, госпіталізацій — у 2 рази. Кількість нових випадків за минулий тиждень (24—30 січня) знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим (17—23 січня): 194 тисячі проти 110 тисяч.