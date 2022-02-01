У «помаранчевій» зоні карантину майже всі області України, зокрема і Київ

За даними Міністерства охорони здоровʼя, станом на 1 лютого в «помаранчевій» зоні карантину знаходяться майже всі області України, а саме — 19 областей.

«Жовтими» залишаються лише Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Київська області, при тому, що столиця в «помаранчевій» зоні. У «червоній» зоні дві області — Рівненська та Івано-Франківська.

В основному в областях високий рівень захворюваності на COVID-19 (норма перевищена) і госпіталізацій.