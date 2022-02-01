В «оранжевой» зоне карантина почти все области Украины, в том числе Киев

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 февраля, в «оранжевой» зоне карантина находятся почти все области Украины, а именно — 19 областей.

«Желтыми» остаются только Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Киевская области, при том, что столица в «оранжевой» зоне. В «красной» зоне две области — Ровенская и Ивано-Франковская.

В основном в областях высокий уровень заболеваемости COVID-19 (норма превышена) и госпитализаций.