В «оранжевой» зоне карантина почти все области Украины, в том числе Киев

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 февраля, в «оранжевой» зоне карантина находятся почти все области Украины, а именно — 19 областей.
«Желтыми» остаются только Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Киевская области, при том, что столица в «оранжевой» зоне. В «красной» зоне две области — Ровенская и Ивано-Франковская.
В основном в областях высокий уровень заболеваемости COVID-19 (норма превышена) и госпитализаций.
- В Украине с 19 января вспышка коронавируса. 24 и 27 января в «красную» зону попали две области. По стране распространяется штамм «Омикрон» — его выявили уже в 20 областях.
- Часть «оранжевых» областей, как и Ровенская и Ивано-Франковская, ужесточили карантин — школы перевели на дистанционку, а в транспорте ограничили количество мест.
- Национальная академия наук Украины прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч COVID-больных в сутки, но показатель смертности и тяжелых случаев ожидается невысоким.