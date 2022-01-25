Львовская область ужесточила карантин: школы перевели на дистанционку, в транспорте ограничили количество мест

Во Львовской области из-за ситуации с коронавирусом с 26 января ужесточаются карантинные ограничения.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Так, с полуночи 26 января до 00:00 субботы, 5 февраля, школы области переводят на дистанционное обучение (кроме учреждений профтехобразования, детских садов и специальных заведений).

К тому же в области будут закрыты заведения развлекательной деятельности.