Школьников Львова и Сум из-за коронавируса переводят на дистанционное обучение

Во Львове с 24 января школьники переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на брифинге 21 января.

«Из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей с понедельника 5—11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкольного образования и музыкальных школ», — заявил он.

По словам Садового, такой динамики заболеваемости во Львове с начала пандемии еще не видели — сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу.