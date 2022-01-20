В Тернополе школьников из-за коронавируса переводят на дистанционное обучение

В Тернополе из-за увеличения количества больных коронавирусом школьников переводят на дистанционное обучение.

Об этом сообщает «Файне місто» со ссылкой на городское Управление образования и науки.

Пока на «удаленку» идут ученики 5—11 классов. Уже перешли 35 классов из 16 школ Тернополя, но эта цифра каждый час увеличивается. Администрации школ сами принимают такие решения, исходя из ситуации.

Только за последние сутки в Тернополе заболели 38 школьников и 48 работников общеобразовательных учреждений.

В горсовете заявили, что детсады работают в привычном режиме. Там критической ситуации нет.