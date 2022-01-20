У Тернополі школярів через коронавірус переводять на дистанційне навчання

У Тернополі через збільшення кількості хворих на коронавірус школярів переводять на дистанційне навчання.
Про це повідомляє «Файне місто» із посиланням на міське Управління освіти і науки.
Поки що на «віддалене навчання» йдуть учні 5—11 класів. Вже перейшли 35 класів із 16 шкіл Тернополя, але ця цифра щогодини збільшується. Адміністрації шкіл самі ухвалюють такі рішення, виходячи з ситуації.
Лише за останню добу у Тернополі захворіли 38 школярів і 48 працівників загальноосвітніх закладів.
У міськраді заявили, що дитсадки працюють у звичному режимі. Там критичної ситуації немає.
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