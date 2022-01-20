У Тернополі школярів через коронавірус переводять на дистанційне навчання

У Тернополі через збільшення кількості хворих на коронавірус школярів переводять на дистанційне навчання.

Про це повідомляє «Файне місто» із посиланням на міське Управління освіти і науки.

Поки що на «віддалене навчання» йдуть учні 5—11 класів. Вже перейшли 35 класів із 16 шкіл Тернополя, але ця цифра щогодини збільшується. Адміністрації шкіл самі ухвалюють такі рішення, виходячи з ситуації.

Лише за останню добу у Тернополі захворіли 38 школярів і 48 працівників загальноосвітніх закладів.

У міськраді заявили, що дитсадки працюють у звичному режимі. Там критичної ситуації немає.