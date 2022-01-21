Школярів Львова та Сум через коронавірус переводять на дистанційне навчання

У Львові з 24 січня школярі переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на брифінгу 21 січня.

«Через ріст захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка 5—11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл», — заявив він.

За словами Садового, такої динаміки захворюваності у Львові від початку пандемії ще не бачили — сьогодні зранку 27 тисяч дітей не прийшли до школи.