У «помаранчевій» зоні карантину вже 8 областей. В Ужгороді школи переводять на дистанційку

В Україні вже вісім областей перебувають в «оранжевій» зоні карантину — це Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Сумська та Чернігівська, яка додалася до списку останньою.

Дані МОЗ України говорять про те, що у зазначених областях високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівня і динаміки госпіталізацій.

На тлі нового спалаху коронавірусу Ужгород слідом за Тернополем переводить школярів на дистанційне навчання. У школах карантин із 24 січня до 7 лютого. Це стосується також художніх і спортивних шкіл.